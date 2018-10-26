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أخبار البلد

توقعات قراء صدى البلد عن مدى استجابة المحافظات الأكثر إنجابا لحملة مودة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
الكثافة السكانية
الكثافة السكانية في مصر
على صالح
توقع قراء موقع صدى البلد عدم استجابة المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة التي أطلقتها الحكومة.

ووفقا لاستطلاع "صدى البلد" توقع 73% من قراء الموقع سلبية الاستجابة من سكان المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة، فيما أعرب 20% عن نظرتهم الإيجابية للنتائج التي ستسفر عنها الحملة، ونسبة 7% أبدوا عدم اهتمامهم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على الحد من الزيادة السكانية، التي تلتهمُ ثمار التنمية، وأن تكون هناك محفزات لذلك تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في هذه الحملة، كما كلف مدبولي بإطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة تستهدف في المقام الأول المحافظات الأكثر انجابًا. 

والتقى مدبولي الدكتورة سحر نصر وزيرة التضامن التي أشارت إلى أنه سيجري تنفيذ المشروع القومي لحماية كيان الأسرة المصرية والمقترح تسميته باسم «مودة» من خلال عدة محاور من بينها، القيام بحملة اتصال مباشر لرفع الوعي وتغيير المفاهيم بين المقبلين على الزواج، وكذا إطلاق حملة إعلامية متكاملة لرفع الوعي بمفاهيم المشروع، بالإضافة إلى العمل على تطوير آليات المشورة الأسرية وفض المنازعات، ومراجعة التشريعات القانونية وتفعيل أطر التنفيذ.

وأوضحت «والي» أن المشروع سيتم بمشاركة وزارة الصحة والسكان مؤكدة أن إجمالي عدد المستهدفين من مشروع «مودة» يصل إلى نحو 800 ألف سنويًا.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن محافظات الصعيد هي الأقل دخلًا وأعلى إنجابًا للمواليد في مصر، و التي تصل تعدادها نحو 100 مليون نسمة.
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