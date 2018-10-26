بكري ينعي ضحايا سيول الأردن: كارثة بمعنى الكلمة

العزاء للشعب الاردني الشقيق في الذين قضوا في حادث الحافلة المدرسيه التي جرفتها السيول وتمنيات بالشفاء للمصابين ، إنها كارثة بمعني الكلمة أصابت الأشقاء الذين صدموا من جراء الحادث البشع ، ناهيك عن الخسائر التي خلفتها السيول ، قلوبنا مع الأردن قيادة وشعبا — مصطفى بكري (@BakryMP) October 26, 2018

نعى الإعلامي مصطفى بكرى ضحايا سيول البحر الميت الذين لقوا مصرعهم أمس بسبب السيول التي ضربت البلاد، مقدما التعازي لملك الأردن والشعب الأردني بمصابهم الأليم.وكتب "بكرى"، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى قال فيها: "العزاء للشعب الأردني الشقيق في الذين قضوا في حادث الحافلة المدرسية التي جرفتها السيول وتمنيات بالشفاء للمصابين، إنها كارثة بمعني الكلمة أصابت الأشقاء الذين صدموا من جراء الحادث البشع، ناهيك عن الخسائر التي خلفتها السيول، قلوبنا مع الأردن قيادة وشعبا".يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ، أمس الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 أشخاص في منطقة البحر الميت