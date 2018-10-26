ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

بكري ينعي ضحايا سيول الأردن: كارثة بمعنى الكلمة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:56 ص
صدى البلد
منار نور
نعى الإعلامي مصطفى بكرى ضحايا سيول البحر الميت الذين لقوا مصرعهم أمس بسبب السيول التي ضربت البلاد، مقدما التعازي لملك الأردن والشعب الأردني بمصابهم الأليم.

وكتب "بكرى"، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى قال فيها: "العزاء للشعب الأردني الشقيق في الذين قضوا في حادث الحافلة المدرسية التي جرفتها السيول وتمنيات بالشفاء للمصابين، إنها كارثة بمعني الكلمة أصابت الأشقاء الذين صدموا من جراء الحادث البشع، ناهيك عن الخسائر التي خلفتها السيول، قلوبنا مع الأردن قيادة وشعبا".

يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ، أمس الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 أشخاص في منطقة البحر الميت
loading...

ترشيحاتنا

دراسة: طول القامة قد يعرض لزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان

وزير الآثار يفتتح حديقة حيوان الوادي الجديد.. صور

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأنجيلا ميركل بشأن تحقيقات حول مقتل خاشقجي

سفينة السلام للشباب العربي تتخذ وجهتها الأولى من القاهرة بمشاركة 12 دولة..غدا

شاهد.. كيف يساعد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشباب في مشاريعهم

قطاع الأعمال: خطة لتطوير 7 شركات خاسرة تابعة للقابضة المعدنية

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعداد للقاء الاتحاد السكندري

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

التلفزيون الإسرائيلى: هكذا فشل الجيش أمام صواريخ حماس

مصرع 6 مهاجرين سوريين جراء السيول عند الحدود مع تركيا

تجديد حبس ٣ أشخاص لتشاجرهم بالأسلحة بدار السلام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ أمينة خليل

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

فيديو

التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد عبد الوهاب سعيد بالسويس
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
تعرف على ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد..فيديو
سمير عبد المجيد: نستهدف إخراج الطلاب من الفكر الوظيفي إلى العمل الحر.. فيديو
شاهد.. كيف يساعد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشباب في مشاريعهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟