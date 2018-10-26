شاهد.. مسيرة بالدرجات بالإسكندرية للتوعية بظاهرة الاحتباس الحراري

عرضت فضائية " اكسترا نيوز" لقطات حية من فعاليات أكبر مسيرة بالدرجات بالإسكندرية للتوعية بظاهرة الاحتباس الحراري.



وانطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات أكبر مسيرة للدراجات الهوائية، بتنظيم من المعهد السويدي بالإسكندرية، والاتحاد الأوروبي، ، بهدف تسليط الضوء على أهمية مجابهة ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، عن طريق استخدام الدراجات كوسيلة للمواصلات، بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ومسؤول مفوضية الاتحاد الأوروبي.



وتهدف المسيرة إلي رفع مستوى الوعي حول أهمية المواصلات المستدامة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الملوثة للبيئة وتسليط الضوء على أهمية مجابهة ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري عن طريق استخدام الدرجات كوسيلة للمواصلات والحد من استخدام المركبات التي تعتمد على الوقود الاحفوري في التنقل وبالذات في المسافات التي تقل عن ١٠ كم ، كما تهدف ايضا الي دعم المجتمعات الشبابية التي تلعب دور مهم في ترويج استخدام الدرجات.