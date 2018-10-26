قناة إسرائيلية: خاشقجى إرهابي وأردوغان استغل مقتله لابتزاز السعودية

نشرت القناة 20 العبرية تقريرا مطولا حول مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى ونفاق التغطية الإعلامية التركية للحادث وكيف استغل الرئيس رجب طيب أردوغان ذلك لابتزاز المملكة العربية السعودية وتحقيق مكاسب وأهداف غير مباشرة مشيرة إلى تاريخ خاشقجى في دعم الإرهاب والتطرف.





وقالت القناة 20 إن التغطية الإعلامية التركية لمقتل الصحفي السعودي تكشف زيف ونفاق أردوغان والذى يصدر للعالم أجمع أن جمال خاشقجى صحافي عربي شجاع عبر الحدود من الشرق إلى الغرب وذهب إلى تركيا الديمقراطية وتم اغتياله هناك.





وكشفت القناة الإسرائيلية أن جمال خاشقجي عكس ما تزعمه تركيا تماما حيث أتخذ الصحافة ستار له وانضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية بعد عودته من أفغانستان حيث التقى بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وسافر إلى جنوب لبنان عام 1992 ووصف وقتها أنه كبير الإرهابيين هناك وأعلن دعمه مرارًا وتكرارًا لحركة حماس الجهادية والتى تستغل أهالى غزة لتحقيق أهداف سياسية وإرهابية.





وأشارت القناة الإسرائيلية إلى تغريدتين سابقتين للصحفي السعودي عبر فيهما عن موقفه من اليهود الإسرائيليين ووصف الكاتب جوردن واكتل وقتها رأى خاشقجي أنه "متطرف" ويعشق الدم والعنف.



