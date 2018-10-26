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سمير عبد المجيد: نستهدف إخراج الطلاب من الفكر الوظيفي إلى العمل الحر.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
الدكتور سمير عبد
الدكتور سمير عبد المجيد
ندى فتح الله
قال الدكتور سمير عبد المجيد، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إنهم من خلال الجهاز يقومون بتدريب الشباب على توليد فكرة مشروع، إذا لم يكن لديهم أفكار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف عبد المجيد خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، أن الجهاز وقع العديد من البروتوكولات مع معظم الجامعات المصرية الخاص منها والعام، على أن نذهب للطلاب لتوعيتهم وتقديم لهم الدعم والمساعدة لاكتشاف أنفسهم قبل أن يتخرجوا.

وأردف عبد المجيد أنهم ينظمون عددا من الندوات وورش العمل داخل الجامعات، بموجب تلك البروتوكولات، بهدف إخراج الطلاب من الفكر الوظيفي إلى فكر العمل الحر، ومن ثم مساعدته على إقامة مشروع خاص به.
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