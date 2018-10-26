سمير عبد المجيد: نستهدف إخراج الطلاب من الفكر الوظيفي إلى العمل الحر.. فيديو

قال الدكتور سمير عبد المجيد، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إنهم من خلال الجهاز يقومون بتدريب الشباب على توليد فكرة مشروع، إذا لم يكن لديهم أفكار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.





وأضاف عبد المجيد خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، أن الجهاز وقع العديد من البروتوكولات مع معظم الجامعات المصرية الخاص منها والعام، على أن نذهب للطلاب لتوعيتهم وتقديم لهم الدعم والمساعدة لاكتشاف أنفسهم قبل أن يتخرجوا.



