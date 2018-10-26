الاهلي _يحكم يتصدر تويتر.. ومغرد: إحنا بنختار الأوقات

تصدر هاشتاج # الاهلي _يحكم موقع التدوينات القصيرة اليوم، فى قائمة الأكثر تداولًا في مصر، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.



وقال حسني الجوبلاوي، أحد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مغردا:"دائما تهابون جمهور الاهلي"، وعلق اخر:" الاهلي يوافق ان يلعب السوبر المصري السعودي امام اتحاد جدة السعودي"، مضيفا:"احنا مش بنرفض مباريات احنا بنختار الاوقات المناسبة فقط".



وتابع محمد عبد الحكيم، أحد المغردين علي شبكة التواصل الاجتماعي، "تويتر":"انا النجم اللي فوق في العالي انا اللي مفيش ايدين وصلالي"، وغرد اخر:"بيحاولو يوقعوا اسم الاهلي وكيانه لكن بكلمة واحدة يقدر يجيبك ويبعتك زي ماهو عايز داه علشان ببساطة الاهلي يحكم".



يذكر أن وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي بمصر، وذلك عقب الخطاب الذي تلقّاه النادي من اتحاد الكرة، ويتم في الوقت الحالي التنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة لتحديد الموعد المناسب وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.