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أخبار العالم

أوزبكستان: اعتقال 4 من إرهابيي داعش قاتلوا في سوريا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
ا ش أ
ألقت هيئة أمن الدولة في أوزبكستان بالاشتراك مع هيئات أمنية مختصة أجنبية ، اليوم الجمعة ، القبض على 4 أشخاص متهمين بانخراطهم في صفوف الجماعات الإرهابية ، وفي مقدمتها تنظيم (داعش) في سوريا.

وقال مصدر في المخابرات الأوزبكية وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، إن " المعتقلين الذين تمت إعادتهم إلى أوزبكستان، كانوا قادة وشخصيات مسؤولة في منظمات إرهابية دولية عملت في سوريا"، مبينا أن الاعتقال تم في إحدى الدول وبمساعدة أجهزتها الأمنية، دون أن يسمي هذه الدولة، مبررا ذلك باستمرار العمل الميداني والتحقيق في القضية.

وأشار المصدر، إلى أن اثنين من المعتقلين تدربا على أعمال التخريب والنشاط الإرهابي، وأن أحدهم كان عضوا في خلية سرية في منطقة سورخانداريا في أوزبكستان، أما الثالث، فقد انضم إلى الجماعة الإرهابية (داعش) عام 2015 وكان مسؤولا عن استقبال المجندين الجدد في تركيا ونقلهم إلى سوريا .

وفقا للتحقيق، فقد استخدم الأربعة أثناء إقامتهم في الخارج وثائق مزيفة ووصلوا إلى سوريا عبر قنوات تجنيد في روسيا وتركيا وأفغانستان وباكستان.
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