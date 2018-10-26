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اقتصاد

زيارة تفقدية من طلاب جامعة الإسكندرية للمنطقة الصناعية بمدينة السادات

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
آمنة عبد العظيم
صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن مسئولى الجهاز اصطحبوا مجموعة من طلبة وطالبات جامعة الإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس، في زيارة لعدد من المصانع العملاقة بمدينة السادات، موضحًا أنه تم إعداد برنامج الرحلة بمخاطبة الشركات والمصانع للسماح بوقت للزيارة حتى لا تتأثر العملية الإنتاجية لها.

وقال المهندس أمين غنيم: توجهت الرحلة لزيارة أحد مصانع الحديد بالمدينة، وهو من أكبر مصانع حديد التسليح، ومصنع آخر تابع لإحدى الشركات المتخصصة فى تصنيع وتعبئة عقار علاج فيروس سى (استثمار مصري هندي)، وتم التجول بالمنطقة الصناعية مع تقديم شرح توضيحى لموقع المنطقة الصناعية شمال وشمال شرقى المدينة، لمراعاة حماية السكان من أى تلوث صناعى، وبيان عدد المصانع المنتجة، والمصانع التى تحت الإنشاء، ومنطقة المطورين الصناعيين، وتم مشاهدة بداية الأعمال بالمشروع القومي لمدينة الغزل والنسيج (مان كي) بالتعاون مع الصين.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: عبر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فى ختام جولتهم عن سعادتهم بالاشتراك فى هذه الزيارة، التى عززت ثقتهم فى صناعة بلدهم، معربين عن تطلعهم إلى زيارة باقى المصانع بالمدينة، التى تُعد من القلاع الصناعية الهامة فى مصر، مشيرًا إلى أنه تم عرض بعض الاقتراحات من أحد أعضاء هيئة التدريس، والمتمثلة في إعداد برنامج لقيام رحلات تخصصية للكليات المختلفة، مثل كلية الإعلام، لزيارة المدينة وإعداد أبحاث ودراسات عن مجالات التنمية والاستثمار فيها، وأيضًا جميع الكليات العملية، للاستفادة من الزيارات الميدانية.
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