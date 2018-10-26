الكوريتان تتفقان على سحب 11 نقطة حراسة حتى نهاية العام الجاري

اتفقت كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية على سحب 11 نقطة حراسة بنهاية العام الجاري في المنطقة الأمنية المشتركة بينهما، خلال اجتماعهما اليوم الجمعة، في الدورة العاشرة لمحادثاتهما العسكرية على مستوى رتبة لواء في دار الوحدة في الجانب الشمالي من قرية الهدنة "بانمونجوم " .



وأوضح اللواء كيم دو - جيون، مسئول السياسة تجاه كوريا الشمالية بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية وقائد وفد بلاده في المحادثات (حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) إن الكوريتين ناقشتا جدولا زمنيا للسحب التجريبي لـ 11 نقطة حراسة خلال محادثاتهما العسكرية .



وقال إن الكوريتين ناقشتا أيضا جدولا زمنيا وخطة محددة لإجراء المسح المشترك لمصب نهر هان.



وبدوره، قال اللواء أن إيك-سان الذي قاد الوفد الشمالي، إن النقاش بين الكوريتين كان عميقا وتميز بتوافق الآراء بينهما خلال محادثاتهما العسكرية.



