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تعرف على ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد..فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه قدم مشروع قانون فى أبريل 2017 يطرح رؤية جديدة فى رعاية الأطفال المشتركة، لافتًا إلى أن تعديل قانون الاحوال الشخصية يمثل الطفل و ليس الأب أو الأم.

وأضاف فؤاد خلال حديثه ببنامج " نهاية الاسبوع" المذاع على فضائية " دريم"، أنه فى حالة استحالة المعيشة بين الزوجين يجب أن يكون بين الطرفين وفاق وود ورحمة على المستوى الإنسانى ولكن القانون يطبق ويقنن الاوضاع، مشيرًا غلى ان مشروع القانون ينظم فترة الخطبة و الخلع وتنظيمه والطلاق وتنظيمه.

وأوضح أن القانون يهتم أكثر بنقطة سن الحضانة وفترة انتقال الحضانة من الأم للأب وتنظيم النفقات ويسهل من إجراءات التقاضى، مفيدًا بأن هناك 9 ملايين طفل من طلاق مباشر و14 مليون من طلاق غير مباشر.
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