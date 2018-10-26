20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم الإعلامية السعودية لجين عمران بعيد ميلادها الـ 41، ويعد الرقي والفخامة عنوان أزيائها وإطلالتها في كل ظهور لها.



واشتهرت الإعلامية السعودية بأنها من الأسماء التى عرفت بأناقة ورقي إطلالاتها، وذلك فى مختلف المناسبات فتجدينها أنيقة في الحفلات والمناسبات بأسلوب راقي وترينها مرة أخرى بإطلالة ناعمة وستايل عصري وبسيط.



وتميزت أزياء لجين عمران بألوانها المنعشة والتصميمات الرائعة المتناسقة مع قوامها، بالإضافة إلى أنها تعتمد على باقة متنوعة من الإكسسوارات والأحذية والحقائب التى تزيد من جمال إطلالتها، كما تعتمد على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التى تبرز جمال ملامحها.