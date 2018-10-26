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أخبار العالم

الجبهة الشعبية: استضافة قطر لـ إسرائيليين خيانة وجريمة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
سمر صالح

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استضافة قطر فريق رياضي اسرائيلي على أراضيه، بأنه خيانة واضحة وصريحة لدماء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، ومحاولة لتزييف الوعي العربي.

واعتبرت الجبهة أن تصاعد وتيرة التطبيع مع الاحتلال في ظل الهجوم الأمريكي الاسرائيلي على منطقتنا العربية وخصوصًا على القضية الفلسطينية ووصول هذه العلاقات إلى علاقات استراتيجية، تشكّل طعنة غادرة في خاصرة أمتنا العربية، بل وتواطئاَ فجًا في عدوانهم على شعبنا الفلسطيني وحقوقه.

وأشادت الجبهة بالمواقف المبدئية للعديد من الجهود الجارية في الكويت ومن بعض الشباب القطري الرافضين للتطبيع، داعية إلى ضرورة تطويرها وتعزيزها لتشمل كافة بلدان الخليج تصديًا لسرطان التطبيع.

كما دعت الجبهة لضرورة تحويل مخرجات مؤتمر مقاومة التطبيع والذي نظمته حركة مقاطعة "إسرائيل" قبل عام تقريبًا إلى حيز التطبيق، وبما يساهم في وضع استراتيجية وآلية عمل عملية وفعالة لمناهضة التطبيع مع الاحتلال والتصدي لأنظمة التطبيع وملاحقة رموزها، وإلى توعية الشباب العربي بمخاطر التطبيع وأهدافه الخبيثة وضرره البالغ المصالح العليا للأمة العربية وعلى حالة الاستقرار في المنطقة العربية، وعلى العلاقات العربية العربية، وعلى القضية الفلسطينية.
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