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محافظات

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بـ 500 عامل و10 معدات كنس آلي ولوادر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:00 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، أن المحافظة تضع على عاتقها تطوير منظومة النظافة ودعمها بالعمالة والمعدات اللازمة للوصول بمستوى الأداء إلى طموح المواطنين، لافتا إلى أن المواطن لن يشعر بتحسن الأداء إلا بالتعاون مع المحافظة وتحسين بعض السلوكيات، وتضافر جهود الجميع للوصول للمستوى المأمول، وعدم إلقاء المخلفات بالشارع بل بالصناديق المخصصة لها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مشرفي قطاعات النظافة وممثلين عن العمال، بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء، ويحي فايد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وكشف المحافظ عن دعم منظومة النظافة بـ 500 عامل جديد لرفع كفاءة النظافة بعدد من القطاعات الشعبية التي تم رصدها وتعاني من تدنى مستوى النظافة بها، إضافة إلى إدخال 10 معدات جديدة الخدمة من سيارات كنس آلي بأعلى المواصفات ولوادر صغيرة الحجم يمكنها الدخول للشوارع الصغيرة والضيقة.

وأكد راشد أن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على السلبيات التي تعترض الهيئة وتعوق عملها والعمل على حلها وتذليل كل المعوقات التي تواجهها، مطالبا كل مسئول بالهيئة من مدير نظافة ومشرف وعامل بالجدية ومراعاة الضمير في العمل، وموجها حديثه لرؤساء القطاعات بالتواجد المستمر بالشوارع وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع.

كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على معدات الهيئة والعمل على صيانتها أولًا بأول، مع مراعاة مراجعة كل معدة عند خروجها ورجوعها ووجود عمالة مدربة ومؤهلة عليها.
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