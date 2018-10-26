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فن

عرض أفلام عربية على هامش مهرجان الأفروصيني

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:10 م
صدى البلد
سمر سعد
تقرر عرض مجموعة من الأفلام من مختلف دول العالم، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر.

ويعرض من زيمبابوى الفيلم الروائى " ٢٠٦ عظمه" للمخرج ميلجين تافرنييكا ومن توجو الفيلم الروائى " حديقة أكوا" للمخرج " بارسلين بوسو و من سيراليون الفيلم الوثائقي " الناجون " إخراج أرث فيكتور الكسنديا برات و من الكاميرون الفيلم الروائى " بلا شك " للمخرج نانجي ليستي ومن نيجيريا الفيلم الروائى "صمت عالى" اخراج وسيناريو وتصوير " فروين كلاي"،والفيلم الروائى المغربي الفرنسي " اسيا" اخراج مليكه زايري،ومن المملكة العربية السعودية يعرض الفيلم الروائى " المؤامرة" خراج امينه السودانى.

وتنطلق فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني غد السبت الموافق ٢٧ اكتوبر الحالي بقصر المانساترلي بالمنيل وتستمر فاعلياته حتي الثالث من نوفمبر المقبل.
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