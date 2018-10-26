تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على الأراضي فى فزارة ومير بالقوصية

واصلت محافظة أسيوط تنفيذ الموجة الحادية عشر من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة حق الشعب وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.



كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والأحياء بضرورة التصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء بدون ترخيص وشن حملات مكثفة ودورية لرصد حالات التعدي على الأراضي وإزالتها في المهد دون انتظار صدور قرارات الازالة لاسترداد أراضي الدولة من المعتدين عليها ومنع التعدي على الاراضي الزراعية للحفاظ عليها من التبوير.



ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 12 قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بقرية فزارة وذلك خلال حملة مكبرة ضمت رئيس الوحدة المحلية بفزاره ومسئولي أملاك الدولة والتنظيم والوحدة الزراعية ومشرفي الأحواض وبمشاركة عمال ومعدات الحملة الميكانيكية كما تم إزالة 5 مطبات عشوائية بشوارع قريتي دير القصير وعياله البحرية.



وأضافت رئيس المركز أنه تم أيضا تنفيذ قرارين إزالة تعد على الطريق العام وأراضي مخصصة للنفع العام بالظهير الصحراوي بالقوصية بناءً على تعليمات محافظ اسيوط بإزالة جميع اشكال التعديات الواقعة على الشوارع والتى تمثل نفع عام حيث تم إزالة تعدى بالبناء على حرم الطريق وإزالة مستطرق طريق على أرض مخصصه للنفع العام بالظهير الصحراوية لقرية مير وتم التنفيذ بمعدات الوحدة وبحضور مساعد رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بمير ومسئولي أملاك الدولة والمتابعة بالمركز مؤكدة على تنفيذ جميع قرارات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري وفرض سيادة القانون حتى يتم القضاء تماما على أى شكل من أشكال التعديات.



