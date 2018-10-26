ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على الأراضي فى فزارة ومير بالقوصية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
إيهاب عمر
واصلت محافظة أسيوط تنفيذ الموجة الحادية عشر من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة حق الشعب وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والأحياء بضرورة التصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء بدون ترخيص وشن حملات مكثفة ودورية لرصد حالات التعدي على الأراضي وإزالتها في المهد دون انتظار صدور قرارات الازالة لاسترداد أراضي الدولة من المعتدين عليها ومنع التعدي على الاراضي الزراعية للحفاظ عليها من التبوير.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 12 قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بقرية فزارة وذلك خلال حملة مكبرة ضمت رئيس الوحدة المحلية بفزاره ومسئولي أملاك الدولة والتنظيم والوحدة الزراعية ومشرفي الأحواض وبمشاركة عمال ومعدات الحملة الميكانيكية كما تم إزالة 5 مطبات عشوائية بشوارع قريتي دير القصير وعياله البحرية.

وأضافت رئيس المركز أنه تم أيضا تنفيذ قرارين إزالة تعد على الطريق العام وأراضي مخصصة للنفع العام بالظهير الصحراوي بالقوصية بناءً على تعليمات محافظ اسيوط بإزالة جميع اشكال التعديات الواقعة على الشوارع والتى تمثل نفع عام حيث تم إزالة تعدى بالبناء على حرم الطريق وإزالة مستطرق طريق على أرض مخصصه للنفع العام بالظهير الصحراوية لقرية مير وتم التنفيذ بمعدات الوحدة وبحضور مساعد رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بمير ومسئولي أملاك الدولة والمتابعة بالمركز مؤكدة على تنفيذ جميع قرارات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري وفرض سيادة القانون حتى يتم القضاء تماما على أى شكل من أشكال التعديات.

تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على الأراضي فى فزارة ومير بالقوصية
تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على الأراضي فى فزارة ومير بالقوصية
تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على الأراضي فى فزارة ومير بالقوصية
تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على الأراضي فى فزارة ومير بالقوصية
تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على الأراضي فى فزارة ومير بالقوصية
loading...

ترشيحاتنا

نجم آراب ايدول ينعى ضحايا سيول الأردن

هيفاء وهبي تتألق في زفاف حفيدة حسن مصطفى وميمي جمال بحضور نجوم الفن والمشاهير

الزمالك يهدد لاعبيه المعارين إلى الاتحاد السكندرى برسائل sms

أم مصرية تبتكر حيلة جديدة لإقناع طفلها بالمذاكرة

بسبب فسخ خطبتها.. فتاة تلقى نفسها من الطابق الثالث بالإسكندرية

أميرة جمال لصدى البلد: رامي عباس أثر سلبيا على صلاح .. والإعلام لا يحطم اللاعبين.. ماسبيرو يفتقد الإمكانيات.. ..ورفضت ممارسة ابني لكرة القدم .. فيديو وصور

إقبال كبير على سيارات خضار بلدنا بميدان رمسيس ..فيديووصور

رددت الأذان وأطلقت على نفسها "شهداء".. حكاية مغنية أيرلندية اعتنقت الإسلام

إيني تتوقع إنتاج كميات ضخمة من الغاز بحقل ظهر بنهاية 2019

مأساة سيول الأردن .. أب يبكي بحرقة فقدان ابنه الوحيد بعد شهر من وفاة زوجته

بعد إعلان إسلامها.. كل ما تريد معرفته عن المغنية الأيرلندية أوكونور

قرار سعودي بتعيين الأمير بن سلمان رئيسا لـ مجلس المخاطر الوطنية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على سيارات خضار بلدنا بميدان رمسيس ..فيديووصور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ أمينة خليل

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

فيديو

مفتى القدس: مصر لها دور كبير في دعم شعب وقضية فلسطين.. فيديو
مفتى القدس: الممارسات الإسرائيلية ضد الإنسانية.. فيديو
وزيرة البيئة: نسعى لتوصيل فكرة التنوع البيولوجي للشباب من خلال الأنشطة
نصر سالم: قوات الدفاع الجوي أثبتت كفاءتها على مر العصور.. فيديو
شاهد..عمرو عبد الجليل ينفعل على المذيع أحمد الهوارى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟