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السفير السوداني: نسعى لإقامة شراكات استراتيجية مع مصر.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:51 م
السفير عبد المحمود
السفير عبد المحمود عبد الحليم
ندى فتح الله
قال السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان لدى القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس للعاصمة السودانية الخرطوم، تعد هامة وتاريخية.

وأضاف "عبد الحليم" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم" أن تلك الزيارة خرجت بالكثير من النتائج المبهرة خاصةً على الجانب الاقتصادي، حيث تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين الجانبين للتعاون في كافة المجالات، خاصة المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية الأساسية، ومشروعات الأمن الغذائي.

وأكد أن مصر والسودان لا يسعون للتعاون الثنائي فقط، بل للتكامل، وإقامة شراكات إستراتيجية تؤمن مصالح الدولتين، مشيرًا إلى أن الإمكانات والثروات داخل كلًا من الدوتين قادرين على تحقيق الكثير للمنطقة العربية أجمع.

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