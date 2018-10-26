السياحة: FTI الألمانية تنقل مركز خدمات العملاء من برلين إلى الغردقة

شاركت وزارة السياحة في المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة FTI الألمانية للإعلان عن نقل مركز خدمات العملاء الخاص بالشركة على مستوى العالم من ألمانيا إلى مدينة الغردقة لتكون أحد المقرات الرئيسية للشركة، وحضرت نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الدكتورة نورا سالم مستشارة الوزيرة للعلاقات الدولية.



شارك في المؤتمر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، و سميح ساويرس مؤسس ورئيس شركة أوراسكوم للتنمية.



وقالت الدكتورة نورا سالم في كلمتها إن الخطوة من شأنها أن تبعث برسالة للعالم أجمع بمدى الاستقرار والأمن والأمان الذى تتمتع به مصر، وتساهم في إلقاء مزيد من الضوء على الإمكانيات السياحية الهائلة التي تزخر بها مصر ومحافظة البحر الأحمر على وجه الخصوص.



وخلال المؤتمر قدمت الدكتورة نورا سالم عرضًا تقديميا حول برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الوزارة على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى موعد اجراء انتخابات الغرف السياحية والاتحاد فى 31 أكتوبر الجارى ليكون هناك تمكين للقطاع السياحى الخاص من خلال وجود ممثلين حقيقيين عنه.



وتطرقت للحديث عن خطة الوزارة نحو رفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر من بينها تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية بما يتناسب مع المعايير الدولية.



كما استعرضت مستشارة الوزيرة للعلاقات الدولية ملامح الحملة الترويجية الدولية الجديدة لمصر والتى ستتضمن عدة محاور من بينها إطلاق علامات تجارية للمدن السياحية المصرية Re-branding والترويج لكل مقصد سياحي على حدى Branding by Destination لإظهار مدى التنوع السياحى الذى تتميز به مصر ، موضحة أن بجانب السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية هناك أنماط سياحية جديدة يمكن الترويج لها كسياحة المغامرات ، والسياحة الرياضية ، وسياحة المؤتمرات.



وأشارت إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى أطلقته الوزارة للعمل به بداية من أول نوفمبر المقبل وحتى أبريل 2020 الجارى الذى من شأنه أن يساهم بشكل كبير في دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.



من جانبه أكد محافظ البحر الأحمر أن قرار نقل مركز خدمات العملاء على مستوى العالم وأنشطة شركة FTI إلى الجونة بالغردقة، صائب باعتبار أن السائح الألماني يحتل المرتبة الأولى بين السائحين من مختلف الجنسيات الأوربية، كما أنه يعتبر بمثابة إعلان رسمي للتأكيد على مدى الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر ومحافظة البحر الأحمر بوجه خاص.



وأشار المحافظ إلى أن هذا الحدث الهام سيساهم في الترويج والدعاية لزيارة كافة المقاصد السياحية بمصر ليس فقط بالبحر الأحمر، موجها الدعوة للوفد الإعلامي المشارك بالمؤتمر بعمل جولة داخل مدينة الغردقة للتعرف على مستوى الأمان الذى تتمتع به المحافظة ونقل هذه الصورة للشعب الأوروبي ودعوتهم لزيارة مصر.



جدير بالذكر أن المؤتمر شارك فيه ما يقرب من 65 من ممثلي الصحف الدولية المتخصصة في مجال السياحة في دول ألمانيا وسويسرا وفرنسا والنمسا وهولندا وفرنسا، حيث يعتبر المؤتمر الإطلاق السنوي لشركة FTI والذي يعقد لأول مرة في مدينة الجونة بالغردقة، حيث أنه كان يعقد عادة في المقر الرئيسي للشركة في ألمانيا.