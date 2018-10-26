سفير الفاتيكان يلتقى مسئولي الأقاليم الأوروبية لرهبنة الكرمل بكنيسة بشبرا

احتفل سفير الفاتيكان لدى مصر برونو موزارو بإقامة القداس الألهي مع لفيف من رؤساء الأقاليم الأوربية لرهبنة "الكرمل" بمصر والمطارنة والكهنة والرهبان الكرمليين وشعب كنيسة سانت تريزا بشبرا.



وذكر الأب هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية - في بيان له اليوم - أن أهمية هذة الزيارة تعود لتجمع الرؤساء الاقليميين لرهبان الكرمل من كل أوروبا والذين يزورون مصر حاليا للسياحة الدينية وزيارة المعالم الأثرية الفرعونية والمسيحية والإسلامية.



وأضاف المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية أن سفير الفاتيكان بالقاهرة اكد سعادته لهذه المبادرة واختيارهم لمصر للقيام بهذا التجمع.

