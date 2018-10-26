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أخبار البلد

مشاري راشد يفتح النار على الإخوان: انتهازيون ليس لهم علاقة بالدين

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:10 م
صدى البلد
أحمد قطب
قال الشيخ مشارى راشد العفاسي إن قضية الإخوان ليست الدين وإنما هدفهم الأساسى هو الحكم والسلطة وكسب الأموال.

غرد الشيخ مشاري راشد العفاسي عبر تدوينة له من خلال حسابه الشخصى عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر "حتى يتيقّن السذّج ومطايا الإخوان أن القضية عند الإخوانجية الانتهازيين ليست الدين والأقصي ".

وأضاف راشد "بل هو الحزب ثم الكراسي والأموال ثم شيطنة خصومهم ! بعد أن أزعجونا بمقطوعة التطبيع ورقصهم على صفقة القرن "الوهمية هاهم يسكتون اليوم عن جمباز القرن والطيب فيهم ينكر بنعومة ."
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مشاري راشد يفتح النار على الإخوان: انتهازيون ليس لهم علاقة بالدين

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