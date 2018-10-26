مشاري راشد يفتح النار على الإخوان: انتهازيون ليس لهم علاقة بالدين

حتى يتيقّن السذّج ومطايا #الإخوان

أن القضية عند الإخونجية الإنتهازيين ليست الدين و #الأقصى !

بل هو الحزب

ثم الكراسي والأموال

ثم شيطنة خصومهم !



بعد أن أزعجونا بمقطوعة التطبيع ورقصهم على صفقة القرن "الوهمية"



هاهم يسكتون اليوم عن #جمباز_القرن

"الطيب فيهم ينكر بنعومة" #يلا_تطبيع pic.twitter.com/oMYESR9Yv5 — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٨

قال الشيخ مشارى راشد العفاسي إن قضية الإخوان ليست الدين وإنما هدفهم الأساسى هو الحكم والسلطة وكسب الأموال.غرد الشيخ مشاري راشد العفاسي عبر تدوينة له من خلال حسابه الشخصى عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر "حتى يتيقّن السذّج ومطايا الإخوان أن القضية عند الإخوانجية الانتهازيين ليست الدين والأقصي ".وأضاف راشد "بل هو الحزب ثم الكراسي والأموال ثم شيطنة خصومهم ! بعد أن أزعجونا بمقطوعة التطبيع ورقصهم على صفقة القرن "الوهمية هاهم يسكتون اليوم عن جمباز القرن والطيب فيهم ينكر بنعومة ."