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رياضة

محمد يوسف: الاتحاد العربي تجاهل خطاب الأهلي لتحديد ملعب تدريب مباراة الوصل

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الاتحاد العربي لكرة القدم تجاهل الخطاب الذي سبق أن أرسله النادي خلال الساعات الماضية بشأن تحديد موقف تدريب الأهلي على ملعب برج العرب غدًا السبت.

كان الأهلي أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد العربي يستفسر خلاله عن موقف تدريب الأهلي على ملعب برج العرب غدًا السبت، حيث أنه وفقا للوائح فإن الأهلي والوصل يخوضان تدريبهما الأخير ليلة المباراة على الملعب الذي سيقام عليه اللقاء وهو برج العرب لكن في اليوم نفسه تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على الملعب ذاته.

وأضاف يوسف: لم يتحدد بعد موقفنا بشأن ملعب التدريب الأخير في برج العرب، وننتظر رد الاتحاد العربي الذي لم يخاطبنا حتى الآن لحسم هذا الأمر.

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال بعد غد الأحد على استاد برج العرب.
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