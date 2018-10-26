تعرفى على أفضل نظام غذائى لعلاج الاكتئاب.. فيديو

قالت الدكتورة شيرى أنسي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن هناك أنظمة غذائية خاصة لعلاج الاكتئاب، لافتة إلى أن هذا النظام الغذائى له أساس علمى ويحتوي على جميع الاكلات الصحية والمفيدة، منها الجبن الريكفورد التي تعمل على زيادة هرمونات السعادة.



وأضافت شيري، خلال برنامج "خلطة شيري"، عبر قناة "صدى البلد" أن هذا النظام الغذائى بسيط وموفر وليس له أى أضرار صحية ومن الممكن لمرضى الضغط والسكر اتباعه، مشيرة إلى أنه ينقسم إلى 5 وجبات يومية، فوجبة الإفطار تحتوى على "توست ناشف كامل الحبة، وبيضة مسلوقة"، أو بيضة أومليت مع نصف معلقة زيت زيتون+ فلفل أخضر"، فيما تتضمن وجبة الغذاء على صدور فراخ مشوية أو قطعة سمك مشوى، أو تونة مصفاة من الزيت.

