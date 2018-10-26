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أخبار العالم

كوريا الجنوبية والمغرب تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة منذ 6 سنوات

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:57 م
منية بوستة
منية بوستة
أ ش أ
تعقد كوريا الجنوبية مع المغرب الأسبوع المقبل أول اجتماع للجنة المشتركة بينهما منذ ست سنوات.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية -في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم /الجمعة/- أن كاتبة الدولة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية منية بوستة تعتزم زيارة سول؛ لعقد اللجنة المشتركة بين الجانبين والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أنه من المقرر مناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات خلال الاجتماع من بينها الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والثقافة والتعليم.

وأشارت خارجية سول إلى أنه من المتوقع أن يكون اجتماع اللجنة فرصة لخلق ظروف مواتية لتوسيع أعمال الشركات الكورية الجنوبية في المغرب، منوهًا إلى أن المغرب ينظر إليه على نطاق واسع كدولة ذا إمكانيات نمو كبيرة على أساس استقرارها السياسي وموقعها الاستراتيجي المهم الذي يربط أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

يذكر أن الجلسة السابقة عقدت عام 2012، وكان المغرب أول بلد أفريقي أقامت فيه كوريا الجنوبية بعثة دبلوماسية، وتم تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1962.
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