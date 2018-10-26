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ديني

وزير الأوقاف: هذا الأمر يمنع زوال النعمة من يد الإنسان.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:50 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن السبب فى عدم زوال النعم من يد الإنسان هو شكر العبد الله تعالى على منحه هذه النعم.

وأضاف وزير الأوقاف، فى خطبة الجمعة من مسجد الشهيد عبد الوهاب، بمحافظة السويس، أن الله تعالى يقول ( اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) منوها أن الشكر ليس كلاما ولكن يكون من جنس النعمة فشكر المال بالإنفاق والصحة بمساعدة المحتاجين أو من يحتاج للمساعدة.

وأشار إلى أن اصحاب الجنة فى سورة القلم عندما جحدوا نعمة الله وأقسموا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أصبحت كالصريم، مصداقا لقوله تعالى (فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ) منوها أن هذا العقاب فى الدنيا فقط ولعذاب الأخرة أكبر.
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