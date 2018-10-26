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محافظات

استمرار العمل بميناء دمياط رغم الأحوال المناخية السيئة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:04 م
صدى البلد
زينب الزغبي
أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط انه رغم الأحوال المناخية السيئة التى تعرضت لها البلاد فإن الميناء لم يغلق البوغاز واستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية..

كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية حيث استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى بضائع عامة . بينما غادر سفينتا حاويات و سفينة بضائع عامة.

وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 24 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174856 ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48465 طنا .

كما غادر الميناء قطارين لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 2401 طن قمح ، في حين غادر عدد 94 سيارة نقل محملة بـ 4908 طن قمح .

هذا وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5000 طن يوريا و 17467 طن فوسفات و 2300 طن رمل و 1400 طن ملح.  
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