سيدات طائرة الأهلي يستهل مشواره اليوم في الدوري بمواجهة ٦ أكتوبر

يواجه فريق سيدات الطائرة بالنادي الأهلي نادي ٦ اكتوبر في الرابعة بعد عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.



وتقام المباراة على الصالة المغطاة بالنادي ٦ أكتوبر، حيث اختتم الأهلي استعداداته أمس الخميس بالتدريب على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي.



وكان الفريق قد خاض مباراتين أمام الصيد والزهور وفاز عليهما وديا.