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رياضة

سيدات طائرة الأهلي يستهل مشواره اليوم في الدوري بمواجهة ٦ أكتوبر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يواجه فريق سيدات الطائرة بالنادي الأهلي نادي ٦ اكتوبر في الرابعة بعد عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتقام المباراة على الصالة المغطاة بالنادي ٦ أكتوبر، حيث اختتم الأهلي استعداداته أمس الخميس بالتدريب على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي.

وكان الفريق قد خاض مباراتين أمام الصيد والزهور وفاز عليهما وديا.
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