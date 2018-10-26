رجال اليد بالأهلي يواجه المجمع البترولي الجزائري في نصف نهائي بطولة إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام نظيره فريق المجمع البترولي الجزائري، في لقاء نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار.



وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بالعاصمة أبيدجان ويسعى خلالها الفريق إلى مواصلة العروض القوية والفوز لبلوغ الدور النهائي.



ووصل الفريق إلى الدور نصف النهائي بعدما تغلب أمس الخميس على نظيره فريق رجاء أغادير المغربي بنتيجة ٣١-٢٠.