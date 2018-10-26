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ديني

الأزهر يوضح حكم الآذان الثاني لصلاة الجمعة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:00 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأذان لصلاة الجمعة كان واحدًا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، وكان يرفع حين يجلس الإمام على المنبر.

وأوضح الأزهر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «السؤال: ما حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة؟»، أنه بعد ذلك زاد عثمان - رضي الله عنه- أذانًا ثانيًا حين كَثُر الناس، منوهًا بأنه دلَّ على ذلك ما رواه البخاري، من حديث السائب بن يزيد - رضي الله عنه-: «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر الناس (وتباعدت المنازل) أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثاني، فأذَّن به على الزوراء أي الأراضي البعيدة ، فثبت الأمر على ذلك».

وأضاف أنه اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: أولهما ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو أن الأخذ بالأذان الثاني سنة مستحبة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» رواه أحمد.

وتابع: واستدلوا أيضًا بالإجماع السكوتي للصحابة الكرام رضي الله عنهم حيث لم يرد إنكار أحد من الصحابة على عثمان، فكان إجماعا سكوتيًّا، مشيرا إلى أن القول الثاني: أن للجمعة أذانًا واحدًا، قال الشافعي رضي الله عنه: وأحب أن يؤذن للجمعة أذانًا واحدًا عند المنبر، وأحب ما كان يفعل على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر [البيان في مذهب الإمام الشافعي:2/88]، وعليه فإن الأمر في ذلك واسع، وكلا الأمرين جائز ولا ينبغي الإنكار على من يأخذ بأحد القولين.
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