عاصم حماد: هدفنا التتويج ببطولة إفريقيا لليد

أكد عاصم حماد، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن الفريق هدفه التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار بعدما بلغ الفريق الدور نصف النهائي.



وأشار إلى أن الفريق يسير بخطوات ثابتة في البطولة بعدما حقق الفوز في الجولات الماضية، وقام بتجربة العديد من الجوانب الخططية والفنية، وأجرى عملية تدوير ناجحة لكل عناصر الفريق.



وأضاف أن مباراة الدور نصف النهائي اليوم الجمعة أمام فريق المجمع البترولي الجزائري ستكون قوية وصعبة، وأن الجهاز الفني يعول على اللاعبين أصحاب الخبرات لحسم المباراة والتأهل إلى نهائي البطولة.