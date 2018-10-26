ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

زينة عن ضحايا سيول الأردن: قلبي وجعني الله يصبر أهلهم

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:10 م
صدى البلد
منار نور
قدمت الفنانة زينة التعازي للعاهل الأردني وشعبه في ضحايا حادث السيول التي تعرضت لها البلاد أمس الخميس، وأسفرت عن مقتل عدد من الأطفال.

وقالت "زينة" في تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خالص التعازي لشعب #الأردن في وفاة الأطفال الأبرياء حقيقي مش قادرة استوعب اللي حصل ولما شفت صورتهم قلبي وجعني دول ملايكة والله ربنا يصبرهم اهلكم #سيول_الاردن #سيول_البحر_الميت".

يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ، أمس الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن العديد من الأشخاص.

loading...

ترشيحاتنا

من هي سهل زودي أول امرأة تشغل منصب الرئاسة في إثيوبيا؟

محمد يوسف: الاتحاد العربي تجاهل خطاب الأهلي لتحديد ملعب تدريب مباراة الوصل

أم مصرية تبتكر حيلة جديدة لإقناع طفلها بالمذاكرة

برلماني يقترح حصول المستأجر على 40% لإخلاء شقة الإيجار القديم

نائب الرئيس الصينى يواصل جولته بالمعالم الأثرية بالأقصر.. صور

التلفزيون الإسرائيلى: هكذا فشل الجيش أمام صواريخ حماس

شاهد..صور الأطفال ضحايا السيول بالأردن

المبعوث الأمريكي لعملية السلام يزور إسرائيل لإعلان صفقة القرن

حكاية 15 يوما من البحث عن مهاجمي سيارة شركة أدوية الهرم..الجريمة بتخطيط مشرف السيارات

سواريز عن رحيل رونالدو: ريال مدريد أكبر من أي لاعب

تشييع جنازة المخرج عمر الشيخ من مسجد الشربتلي بالتجمع .. صور

دجيكو أفضل لاعب في جولة دوري أبطال أوروبا متفوقا على محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على سيارات خضار بلدنا بميدان رمسيس ..فيديووصور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ أمينة خليل

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

فيديو

شاهد..عمرو عبد الجليل ينفعل على المذيع أحمد الهوارى
السفير السوداني: نسعى لإقامة شراكات استراتيجية مع مصر.. فيديو
شاهد..صور الأطفال ضحايا السيول بالأردن
الأوقاف: إطعام جائع أفضل من بناء جامع..فيديو
شاهد.. رقبة الموبايل وباء جديد يهدد أطفالنا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟