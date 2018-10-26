زينة عن ضحايا سيول الأردن: قلبي وجعني الله يصبر أهلهم

خالص التعازي لشعب #الأردن في وفاة الأطفال الأبرياء حقيقي مش قادرة استوعب اللي حصل ولما شفت صورتهم قلبي وجعني دول ملايكة والله ربنا يصبرهم اهلكم.#سيول_الاردن #سيول_البحر_الميت pic.twitter.com/iNYiDtSep8 — زينة Zeina (@zeinareda) October 26, 2018

قدمت الفنانة زينة التعازي للعاهل الأردني وشعبه في ضحايا حادث السيول التي تعرضت لها البلاد أمس الخميس، وأسفرت عن مقتل عدد من الأطفال.وقالت "زينة" في تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خالص التعازي لشعب #الأردن في وفاة الأطفال الأبرياء حقيقي مش قادرة استوعب اللي حصل ولما شفت صورتهم قلبي وجعني دول ملايكة والله ربنا يصبرهم اهلكم #سيول_الاردن #سيول_البحر_الميت".يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ، أمس الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن العديد من الأشخاص.