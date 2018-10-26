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رياضة

فايز جاهز لمباراة المجمع البترولي ببطولة أفريقيا لليد

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:00 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي جاهزية «محمود فايز» للمشاركة في مباراة اليوم أمام فريق المجمع البترولي الجزائري بالدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار.

وتعافى اللاعب من آلام العضلة الخلفية، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة ليدعم الفريق نحو الوصول إلى نهائي البطولة.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق رجاء أغادير المغربي في دور الثمانية، وتأهل لمباراة قبل النهائي التي تقام في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
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