صحة أسيوط: فحص مليون و8 آلاف مواطن فى حملة فيروس سي

أكد الدكتور أسامة حجازي مدير عام الرعاية الاساسية بمديرية الصحة انه سجل حتى الأمس مليون و8 آلاف و240 مواطنا من إجمالي عدد المستهدفين بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي " 100 مليون صحة " للقضاء على فيروس من إجمالى 2 مليون و 593 ألفا و 104 مواطنين بالمحافظة .



وأضاف حجازي في تصريح لـ " صدى البلد " أن المبادرة تتم من خلال 256 نقطة طبية و956 فرقة طبية و17 مستشفى مركزى وعام على مستوى المحافظة ضمن المرحلة الأولى والتى بدأت في 1 أكتوبر وتستمر حتى 30 نوفمبر 2018 .



وأشار مدير عام الرعاية الأساسية بمديرية الصحة في أسيوط أن تنفيذ المبادرة يتم من خلال فرق عمل تتكون من 3 إلى 5 أفراد متمثلة فى فرد طبى " طبيب بشرى أو صيدلى أو طبيب أسنان " وفرد تمريض ومدخل بيانات "إدارى أو فنى إحصاء " فى فترة صباحة من الساعة 9 إلى الساعة 3 عصرا والفترة المسائية من 3 عصرا الى 9 مساء والمستهدف اليومى للفريق الواحد الكشف عن 60 مريض يوميًا لافتا إلى أنه فى حالة إذا كان نتيجة التحليل للمواطن إيجابية يتم تحويله من خلال قاعدة البيانات للتقييم لأقرب مركز علاج وتحديد موعد التقييم والعلاج بمراكز " الوليدية – الراجحى – القوصية – صدفا – أسيوط الجديدة " وصرف العلاج بالمجان.





