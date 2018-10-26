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رياضة

الدرندلي يشيد بدور السفير المصري في تونس للإعداد لاستقبال الأهلي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:08 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تلقت إدارة النادي الأهلي عدة اتصالات من السفير نبيل حبشي، سفير مصر في تونس، أكد خلالها على استعداد السفارة المصرية في تونس لتقديم كافة سبل التعاون مع فريق الأهلي، ممثل الكرة المصرية في نهائي دوري أبطال إفريقيا لتحقيق الهدف المنشود والفوز بالكأس واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال البعثة.

وحرص السفير نبيل حبشي على التواصل مع العديد من قيادات النادي، وعلى رأسهم خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي، والذي أعرب عن تقديره الكامل لدور السفير المصري والذي يبذل جهودًا كبيرة؛ للترتيب إقامة بعثة الأهلي في تونس، وكذا راحة الجماهير المصرية التي سترافق الفريق.

ووجه أمين صندوق الأهلي الشكر للسفير نبيل حبشي والذي يقوم بدوره الدبلوماسي على أعلى مستوى، خاصة مع كل الفرق المصرية، وهو يعكس وعيه وتقديره للمسئولية الملقاة على عاتقه، خاصة أنه من الكفاءات الدبلوماسية التي تحسن تمثيل بلادها في الخارج.
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