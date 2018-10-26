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اقتصاد

إيني تتوقع إنتاج كميات ضخمة من الغاز بحقل ظهر بنهاية 2019

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:08 م
حقل ظهر
حقل ظهر
مايكل عياد
سلط التقرير الربع سنوي الثالث لشركة "إيني" الإيطالية، والصادر صباح اليوم، عن دور مصر في تحقيق إنجازات بترولية خلال الفترة السابقة، وذلك من خلال مناطق امتيازات الشركة بمصر في حقول ظهر ونورس الكشف البترولي الجديد بشرق الأُبيض.

وكشف التقرير، عن زيادة الإنتاج من حقل ظهر العملاق، وذلك مع بدء تشغيل وحدة المعالجة الخامسة بالمشروع، وإرتفاع الإنتاج بشكل سريع للغاية منذ بدئه في ديسمبر من العام الميلادي الماضي.

ولفت التقرير عن كشف بترولي جديد بمصر بمنطقة امتياز شرق الأُبيض، وهو عبارة عن حقل غاز، وذلك إمتداد لإنتاج الشركة بمنطقة امتياز مليحة في الصحراء الغربية.

وأشار التقرير إلى أن الشركة حصلت على تمديد امتياز منطقة النورس الكبرى في منطقة دلتا النيل لمدة 10 سنوات وتمديد اتفاقية امتياز رأس القطارة لمدة خمس سنوات في الصحراء الغربية ، مما يفتح فرصًا جديدة قريبة من الحقل.

وعلى صعيد أخر، قال مسؤولون تنفيذيون من إيني في مؤتمر عبر الهاتف بشأن نتائج أعمال الربع الثالث من العام، نستهدف إنتاج 3.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا من حقل ظهر المصري بنهاية 2019، ويمثل ذلك زيادة كبيرة عن الخطط المطروحة للمشروع والإنتاج الحالي من الحقل، وهناك محادثات جارية لتشغيل محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال في مرحلة متقدمة.
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