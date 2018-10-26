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أخبار البلد

مصر للطيران تسير رحلتين أسبوعيا إلى طوكيو بدءا من الأحد

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران فى إضافة رحلة جديدة على خط رحلاتها إلى العاصمة اليابانية طوكيو وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.

وقالت مصادر بالشركة، إن الشركة ستسير رحلتين أسبوعيا إلى مدينة طوكيو اليابانية بدءا من الأحد المقبل، وذلك لاهتمام السائح اليابانى بالسياحة التثقيفية فى مدينتى الأقصر وأسوان، مشيرة إلى أن الرحلة ستكون من طراز b777-300er.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلة أسبوعيا إلى طوكيو بعد استئناف رحلتها فى 29 أكتوبر الماضى، وذلك بعد توقفها من عام 2013.
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