لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

التفكير فى تأسيس منزل جديد واختيار قطع الأثاث والمفروشات من أهم الأمور التى تشغل المقبلين على الزواج للحصول على أفضل ديكور لعش الزوجية الصغير.



وعرضت صفحة "بهجة دار" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مجموعة متنوعة لأفكار أنيقة لغرفة السفرة بما يواكب صيحات الموضة.



وتميزت هذه الأفكار بالجمع بين الهدوء والأناقة واللمسات العصرية حيث اعتمدت على اختيار الألوان الهادئة نوعا ما كالأبيض واللبنى والبينك والفيروزى الهادئ، كما ظهر الذهبى فى بعض التصميمات، فضلا عن جمال الديكور فى الغرفة بصفة عامة وتناغمه مع مائدة السفرة.



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