ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

كاسبرسكي لاب: 4% نسبة أجهزة المحمول المسروقة عالميا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:21 ص
كاسبرسكي لاب: 4%
كاسبرسكي لاب: 4% نسبة أجهزة المحمول المسروقة عالميا
احمد عبد القوى
يسافر ملايين الناس في موسم العطلات إلى بلدانٍ أخرى، حيث يستمتعون بإجازاتهم ويلتقطون صورًا توثق لذكرياتهم الثمينة وأيامهم التي قضوها في الخارج.

ويَعتبر واحدٌ من كل ثمانية أشخاص (13%) في دولة الإمارات أن الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة في رحلاته "أهم أشكال البيانات الموجودة على جهازه"، وفقًا لدراسة بحثية أجرتها كاسبرسكي لاب بين المستخدمين. لكن، تبيّن من خلال بحثٍ إضافي أجرته الشركة، أن 22% من المستخدمين قالوا إنهم لن يتمكنوا من استعادة صورهم الثمينة لو فقدوا أجهزتهم أو هي سُرقت منهم.

وبحسب بيانات كاسبرسكي لاب*، يتم تفعيل خاصية Anti-Theft التي يشتمل عليها الحلّ Kaspersky Internet Security for Android بمعدل مرة ونصف المرة كل دقيقة، فيما يُسجل فقدان أجهزة أندرويد أو سرقتها بمعدل 23,000 جهاز كل شهر. وفي هذا السياق، تُحذر كاسبرسكي لاب المستخدمين من فقدان أجهزتهم أو سرقتها، من خلال تأمين الحماية المناسبة لهذه الأجهزة خلال موسم الصيف، خِشية فقدان صورهم الثمينة، لا سيما وأنها صُنفت باعتبارها الأكثر أهمية من بين كل البيانات المخزنة على الأجهزة.

وأظهر بحثٌ آخر أجرته كاسبرسكي لاب أن 9% من إجمالي المستخدمين في دولة الإمارات أضاعوا جهازًا أو تعرضوا لسرقة واحد، علمًا بأن المعدل العالمي هو 4%.

وشكّلت أجهزة "أندرويد" 57% من الأجهزة المفقودة أو المسروقة تبعتها الحواسيب المحمولة بنسبة 29% وهواتف "آي فون" (21%). ومما يثير قلق المستخدمين أن تكلفة تبديل جهاز مفقود أو مسروق تعادل 485 دولارًا.

ووجد بحثٌ لكاسبرسكي لاب أن 25% فقط من المستخدمين المستطلعة آراؤهم في دولة الإمارات يلجأون إلى مزايا الحماية من السرقة في أجهزتهم، بالرغم من وجود هذه المزايا على شكل أدواتٍ بسيطةٍ وفعالةٍ ضد السرقة تتيح للمستخدمين تفعيل إنذار السرقة إذا سرق الجهاز وإقفاله وتحديد موقعه عن بعد، بل وحتى التقاط صورةٍ بالسر لوجه السارق.

وقال دميتري أليشين، نائب الرئيس لتسويق المنتجات لدى كاسبرسكي لاب، إن هذه الأرقام تشير إلى الحجم الكبير من الأجهزة الذي يتعرض للسرقة والضياع، لافتًا إلى أن الرقم 23,000 يمثل فقط أجهزة "أندرويد" التي تمّ عليها تفعيل مزايا الحماية من السرقة من كاسبرسكي لاب

وأضاف: "من الضروري التفكير في كيفية حماية الأجهزة من الخطر، في هذا الوقت من العام، ومع سهولة استخدام ميزة الحماية ضد السرقة Anti-Theft، فإننا ننصح كل المستخدمين بأخذ مسألة حماية أجهزتهم في الاعتبار للاستمتاع بصيفٍ آمن".
loading...

ترشيحاتنا

الاتحاد السعودي يصدر 3 قرارات نارية ضد رؤساء الاندية.. صور

الاتحاد العربي يوجه ضربة قوية للزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

توفيق عكاشة يتقمص شخصية صفوت الشريف على الهواء

من الإفلاس لمحاولة الانتحار.. رحلة المغنية الأيرلندية مع اعتناق الإسلام.. صور

في بيان رسمي.. الأهلي يعلن 27 نوفمبر موعدا للسوبر المصري السعودي

أبو العينين: وقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو

وزيرة الهجرة تعلن عن آخر تطورات إنشاء شركة برأس مال المصريين بالخارج.. فيديو

القبض على رئيس حي غرب الإسكندرية بتهمة الرشوة

إعلامي يطالب بتكريم أبو العينين لدوره في رفع اسم مصر عالميا

شاهد.. لقطات مرعبة لهبوط طائرة الأمير هاري وزوجته ميجان

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

خطيب المسجد النبوي يكشف 5 أعمال تفرج الكرب وتزيل الهم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

ابنة عبد الناصر تكشف أسرارا عن حياة والدها.. وتوجه طلبا للسيسي.. فيديو
مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات
قائد فريق السماء الصافية يكشف سر تفوق مصر بمسابقة المباريات الحربية الدولية
أبو العينين بعد حصده جائزة الشرف والعطاء الاجتماعي لعام 2018: السيسي بنى مصر الحديثة وحافظ على أمنها.. ووقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو
موجز الأخبار.. السيسي يهنئ نظيرته الإثيوبية.. ورسالة تامر حسني لزوجته

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟