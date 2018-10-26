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بين الناس

مواطن يحذر من سقوط أشجار شارع الخربوطلى بالزيتون على المارة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:20 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل هانى وليد أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة الأشجار الموجودة بشارع الخربوطلى التابع لحى الزيتون بمحافظة القاهرة.

وأوضح أن أشجار شارع الخربوطلى متهالكة وآيلة للسقوط فى ظل الحالة الجوية السيئة الموجودة حاليا ، محذرا من شدة خطورتها على سكان الشارع.

وأشار الى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات بالأمر ولكن بلا رد، مطالبا مسؤولي الحى بسرعة التعامل مع هذه الأشجار والحد من خطر سقوطها.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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