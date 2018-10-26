مواطن يحذر من سقوط أشجار شارع الخربوطلى بالزيتون على المارة

أرسل هانى وليد أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة الأشجار الموجودة بشارع الخربوطلى التابع لحى الزيتون بمحافظة القاهرة.



وأوضح أن أشجار شارع الخربوطلى متهالكة وآيلة للسقوط فى ظل الحالة الجوية السيئة الموجودة حاليا ، محذرا من شدة خطورتها على سكان الشارع.



وأشار الى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات بالأمر ولكن بلا رد، مطالبا مسؤولي الحى بسرعة التعامل مع هذه الأشجار والحد من خطر سقوطها.



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