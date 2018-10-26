فنانون مصريون وعرب يقدمون التعازي لأهالى الأردن في ضحايا سيول البحر الميت.. السقا وإليسا ومى سليم ونانسي عجرم أبرزهم

-أحمد السقا: اللهم آنس خوف المفقودين

-زينة: قلبي وجعني ربنا يرحمهم

-نانسى عجرم واليسا وهيفاء وهبى أوائل اللبنانيات اللاتي قدمن التعازى للشعب الأردنى





حرص عدد من الفنانين على تقديم التعازي لأهالى الأردن الشقيق، بعد ليلة حزينة عاشتها البلاد بسبب السيول التي تعرضت لها وأودت بحياة 18 طفلا بالاضافة لسقوط عدد من الضحايا والمفقودين.وتلقى الأردن العزاء فى الضحايا من رؤساء وملوك الدول العربية ومؤسساتها المختلفة، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما توجه الأزهر الشريف بالعزاء إلى المملكة الأردنية فى ضحاياها، كذلك وجه عدد من الفنانين المصريين والعرب العزاء فى ضحايا السيول، وفى الملف التالى نستعرض أبرز الكلمات التي وجهها الفنانين لأهالى الأردن خلال صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى.أحمد السقاقدم الفنان أحمد السقا التعازي للشعب الأردني في فاجعة السيول التي تعرضت لها الأردن، أمس، وراح ضحيتها 18 طفلا جرفتهم السيول، عندما كانوا في رحلة مدرسية إلى البحر الميت.وكتب "السقا" عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "خالص التعازي لشعب الأردن الحبيب.. اللهم آنس خوف المفقودين وردهم إلى أهلهم سالمين، وارحم الأموات منهم وانثر على قلوب أهلهم بردًا وصبرًا".زينةقدمت الفنانة زينة التعازي للعاهل الأردني وشعبه في ضحايا حادث السيول التي تعرضت لها البلاد أمس الخميس، وأسفرت عن مقتل عدد من الأطفال.وقالت "زينة" في تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خالص التعازي لشعب #الأردن في وفاة الأطفال الأبرياء حقيقي مش قادرة استوعب اللي حصل ولما شفت صورتهم قلبي وجعني دول ملايكة والله ربنا يصبرهم اهلكم #سيول_الاردن #سيول_البحر_الميت".نانسى عجرمتقدمت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، بالعزاء فى ضحايا حادث الحافلة المدرسية بالأردن بسبب السيول التى ضربت البلاد، أمس الخميس.وعلقت نانسى عجرم على الحادث قائلة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "قلبى مع أهالى أطفال حافلة المدرسة بالأردن، ما فى كلام ممكن يعبر عن حزنى.. الله يرحم كل الأطفال ويصبر قلوبكم".كندة علوشنعت الفنانة كندة علوش ضحايا سيول الأردن وكتبت على حسابها بموقع إنستجرام: "رحم الله ضحايا السيول فى الاردن.. حادث مؤلم ومصاب عظيم، كل العزاء للشعب الأردني الشقيق والصبر والسلوان لذوي الضحايا والأطفال".اليساقدمت اليسا التعازي لأهالى ضحايا الاردن عبر حسابها على موقع "إنستجرام" قائلة: "إنه لمن المحزن للغاية أن أسمع عن الأطفال في الأردن الذين راحوا ضحية الطقس السيء. قلبي وصلواتي مع أحبائهم".هيفاء وهبىغردت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي على "تويتر" قائلة: "من قلبي سلام وعزاء لكل أهالي الضحايا والاطفال الابرياء الذين أصابتهم هذه الفاجعة في سيول البحر الميت الله يرحمهم ويعزي قلوب محبيهم آمين يارب".مى سليمنعت الفنانة المصرية من أصول أردنية، مي سليم ضحايا سيول الأردن قائلة في تغريدة على "تويتر": "اللهم احفظ الأردن واهلها من كل مكروه ورحم الله الأطفال الذين استشهدوا في السيول".نسرين طافش:كتبت الممثلة السورية، نسرين طافش عبر حسابها على "إنستجرام": "تعازينا للشعب الأردنى الشقيق فى ضحايا السيول.. والله يصبر قلب أهالى الضحايا".أحلام:غردت المطربة الإماراتية، أحلام، عبر حسابها على موقع "تويتر": "اللهم احفظ الإخوة والأحبة النشامى في الأردن من كل مكروه تعازينا لذوي الضحايا في منطقة البحر الميت.. حزنت حزن شديد على الاطفال الله يصبر اهاليهم ويجبر قلوبهم.. اللهم صيبًا نافعًا، كان الله في عون المتضررين، ربنا إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه".سيرين عبد النور :قدمت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور تعازيها لأهالي ضحايا سيول الأردن قائلة: "الله يرحمهم ويرحم أطفال كل العالم ويصبر قلب كل أم وكل اب على هل المصيبة".احمد جمال :نعى نجم آراب أيدول أحمد جمال ضحايا الشعب الأردني في فاجعة السيول التي تعرضت لها المملكة أمس، وراح ضحيتها 18 طفلا كانوا في رحلة مدرسية إلى البحر الميت.وكتب "جمال" على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "خالص التعازي لشعب الأردن الشقيق في ضحايا سيول البحر الميت ربنا يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة ويصبر أهلهم وذويهم".ندى بسيونى:قدمت الفنانة ندى بسيونى، تعزية للشعب الأردني في ضحايا السيول التي سقطوا أمس بالأردن.وقالت "ندى" على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "خالص التعازي للمملكة الأردنية في ضحايا السيول، حفظ الله الأردن وشعبها".