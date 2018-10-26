فوائد التأمل فى الكون للجسم والعقل

قالت الدكتورة منى الغضبان، خبيرة علم الطاقة، أن التفكر أو ما يعرف بالتأمل من أهم التمارين العقلية التى تنعكس بشكل ايجيابى على صحة القلب وتفتح الإنسان على عالم المعنويات حيث تجعل حالته النفسية والمزاجية أفضل بكثير.



وأضافت منى أن التفكر من أسرع التمارين التى تنشط الجسم بأكلمه وتزيد القدرات الذهنية كما أنه يخلص الانسان من تشويش الذهن ويجعله أكثر تركيزا فهو المفتاح الأساسى لباب الحكمة والبصيرة مما يمكن الانسان من الحكم على الامور بالشكل الصحيح.



وأشارت إلى أن تأمل اليوم في الكون لصالح الإنسان وليس ضده فكل شيء مسخر لخدمة الانسان الذى كرمه الله تعالى

فعلاقته بالكون علاقة تلازم وتناغم تتمثل في الاستكشاف والمعرفة والمنافع المادية متنوع الأوجه والأشكال كما أن الطبيعة تلهم المبدعين بأفكار كثيرة.