اليوم.. وزير الأوقاف يكرم بعض مترجمي لغة الإشارة

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في فعاليات ختام ندوات التثقيف الديني لمترجمي لغة الإشارة التي نظمها المجلس القومي للإعاقة، تحت إشراف الدكتور أشرف مرعي الشرف العام.



ويكرم الوزير، بعض مترجمي لغة الإشارة اليوم السبت، بدار ضباط المشاة، وذلك في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل عام 2018م عامًا لذوي الإعاقة، ورعاية الدولة لهم، وفي ظل التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي لشئون الإعاقة.



وإيمانًا من وزارة الأوقاف بالحق الكامل في الرعاية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة ، وتشجيعهم على إبراز مواهبهم وملكاتهم، سيتم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وذلك لمزيد من التعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي لشئون الإعاقة في زيادة الوعي الديني لدى أصحاب الإعاقة السمعية، وتدريب المترجمين بدورات تثقيفية تمكنهم من التواصل مع زملائهم.