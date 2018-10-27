ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

اليوم.. وزير الأوقاف يكرم بعض مترجمي لغة الإشارة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في فعاليات ختام ندوات التثقيف الديني لمترجمي لغة الإشارة التي نظمها المجلس القومي للإعاقة، تحت إشراف الدكتور أشرف مرعي الشرف العام.

ويكرم الوزير، بعض مترجمي لغة الإشارة اليوم السبت، بدار ضباط المشاة، وذلك في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل عام 2018م عامًا لذوي الإعاقة، ورعاية الدولة لهم، وفي ظل التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

وإيمانًا من وزارة الأوقاف بالحق الكامل في الرعاية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة ، وتشجيعهم على إبراز مواهبهم وملكاتهم، سيتم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وذلك لمزيد من التعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي لشئون الإعاقة في زيادة الوعي الديني لدى أصحاب الإعاقة السمعية، وتدريب المترجمين بدورات تثقيفية تمكنهم من التواصل مع زملائهم.
loading...

ترشيحاتنا

حماية المستهلك: تسعيرة المحمول والإنترنت في مصر أقل من دول كثيرة بالعالم .. فيديو

الاتحاد العربي يوجه ضربة قوية للزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

ألبوم شيرين 2018.. تاج راسك تحتل المركز الأول وكدابين الثاني

توفيق عكاشة: أقسم بالله أنا باخد مرتب لا يتوقعه أحد.. فيديو

رد فعل عنيف من فلسطين على استقبال السلطان قابوس لـ نتنياهو في مسقط

إبراهيم حسن يكشف تطورات شكوى المصري للاتحاد الإفريقي

الأهلي يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا لـ اليد

شاهد.. فتاة يمكنها كشف الزلازل بقدميها

أسرع وصفة لمحاربة احتقان الحلق بدون مضادات حيوية

جاريث بيل يوجه رساله شديدة اللهجة لبرشلونة قبل الكلاسيكو

حضري المربى بنصف التكلفة وبمذاق لا يقاوم

قصة شاه إيران والأميرة فوزية.. عشقها فانقطعت العلاقات بين مصر وإيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

حماية المستهلك: تعويض كل من يعاني من عدم حصوله على سرعة الإنترنت المتعاقد عليها
مشروع قانون لمنح الموظف 80% من قيمة راتبه عند سن المعاش
حماية المستهلك: تسعيرة المحمول والإنترنت في مصر أقل من دول كثيرة بالعالم .. فيديو
ابنة عبد الناصر تكشف أسرارا عن حياة والدها.. وتوجه طلبا للسيسي.. فيديو
مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟