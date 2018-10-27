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ديني

علي جمعة يحذر من الصلاة والسلام على رسول الله بهذه الطريقة.. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن اختصار الصلاة والسلام على رسول الله في صورة (ص) يُسمى عند العلماء بالنحت الخطي.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم اختصار الصلاة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- في صورة (ص) ؟»، أن هذا يُسمى عند العلماء كما قال الشيخ الخضري -في حاشيتيه على بن عقيل، في النحو على ألفية بن مالك- بالنحت الخطي.

وأضاف أن النحت الخطي هو أن يكتب الشخص رمزًا يدل على عبارة، كمن يكتب أخرجه (خ) دلالة عن البخاري، فيما أن (م) يعني مسلم، و(ت) هو الترمذي، و(د) أي أبو داود، قال العلماء إذا أتاها الشخص عليه أن يعبر عنها، فعند قراءة الشخص لها ووجدها (هق) أي البيهقي، فعليه أن يأتي بها على أصلها، بمعنى أن يقرأ الحديث وعند النحت الخطي ينطقه على أصله فيقول أخرجه البيهقي أو البخاري وما نحوه، وعندما يأتي (ق) فعلى الشخص أن يحولها في عقله وعلى لسانه إلى أصلها فيقولها :(متفق عليه).

وتابع: وبالنسبة لجواز اختصار -صلى الله عليه وسلم- في النحت الخطي (ص)، فقد قال العلماء أن فيها إساءة أدب مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأن النحت الخطي شاع في كتب المحدثين والتاريخ وحتى في المخطوطات، فهي رموز كانت من كثرة الكتابة ، حيث كانوا يكتبون بأيديهم لذا اخترعه الأعاجم، والنحت الخطي كله جائز، وطريقته أن يتلوه الشخص على أصله وليس باختصاره، لكنه غير جائز مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلا يجوز اختصار الصلاة والسلام على النبي في (ص)، وإن كان يجوز كتابة النبي دون كتابة -صلى الله عليه وسلم- على أن يستبدل ذلك بالصلاة والسلام عليه لفظًا عند قراءة اسمه -صلى الله عليه وسلم-.
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