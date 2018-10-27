البعوث الإسلامية تنتهي من تدريب 45 موجها من الإبتدائية والإعدادية

انتهت مدينةُ البعوث الإسلامية، من تنظبم دَورةً تدريبية لـ (45) موَجّهًا، من موَجّهي المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بمنطقة القاهرة، وذلك على أساسيّات التوجيه الفني.



واستمرت الدورة التدريببة، من السبت 20 أكتوبر، بقاعات المدينة.



كما شهِدت مدينةُ البعوث إقامةَ تدريبٍ آخَرَ، لـ (51) من معلّمي الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، بمنطقة القاهرة الأزهرية.



وصرّح اللواءُ إسماعيل صفوت، رئيسُ قطاع مُدُن البعوث الإسلامية؛ بأن الهدف الرئيسَ من هذه الدورات التدريبية: هو تدريبُ المعلّم على المنهج الجديد؛ لموَاكبة التطوُّر التعليميّ، وتعليم الطلاب على أُسسٍ ومَفاهيمَ تَعليميّةٍ صحيحة.

