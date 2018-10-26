وزيرة البيئة: نسعى لتوصيل فكرة التنوع البيولوجي للشباب من خلال الأنشطة

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن ماراثون الدراجات الذي انطلق اليوم بكورنيش الإسكندرية، جاء للترويج لمؤتمر التنوع البيولوجي.



وأضافت ياسمين فؤاد خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الجمعة، أن الوزارة تسعى جاهدة لتوصيل فكرة التنوع البيولوجي للشباب من خلال عددًا من الأنشطة العملية، حيث أنهم عملوا خلال الفترة السابقة على جمع القمامة من على شاطئ الإسكندرية، نظرًا لأنها تؤثر على الحياة البحرية.



وأوضحت أن الهدف الآخر من الماراثون هو توعية الشباب بأن يساعد ركوب الدراجات كثيرًا في التقليل من التلوث البيئي.

