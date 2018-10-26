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ديني

أكاديمي ألماني: ندوة الأزهر الدولية خطوة لتحقيق تفاهم أفضل بين الحضارات

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:29 م
محمد شحتة
قال سيباستيان غونتر، رئيس الدراسات العربية والإسلامية بجامعة غوتينغن الألمانية، إن الندوة الدولية التي نظمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين تحت عنوان " الإسلام والغرب..تنوع وتكامل" بالقاهرة، تشكل خطوة هامة جدا لتحقيق فهم أفضل بين الحضارات والثقافات المختلفة في الوقت الذي تتزايد فيه العولمة.

وأكد غونتر في تصريح خاص نشرته الصفحة الرسمية للأزهر على هامش مشاركته في ندوة "الإسلام والغرب، أن الجميع حول العالم في حاجة ماسة للعيش المشترك، مشيدا بالتعايش الذي يلمسه بين الطلاب المسلمين ذوي الأصول الألمانية وغيرهم أثناء عمله كأستاذ بجامعة غوتينغن الألمانية.

وكان الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، قد نظما ندوة دولية بعنوان" الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل" ناقشت على مدار ثلاثة أيام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، القضايا المعاصرة المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام وأوروبا، من خلال نقاشات مستفيضة شارك فيها نخبة من القيادات والمتخصصين في العلاقة بين الإسلام والغرب، بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة حول كيفية التعاطي مع تلك القضايا، ودعم الاندماج الإيجابي للمسلمين في مجتمعاتهم، كمواطنين فاعلين ومؤثرين، مع الحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم الدينية
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