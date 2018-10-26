الدمرداش يتفقد اجتماع الجمعية العمومية لنادى الزهور..صور

تفقد الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور، اللجان الخاصة بالجمعية العمومية العادية المقامة اليوم للاطمئنان على سير العمل والاستفسار من أعضاء الجمعية العمومية عن اى مشاكل او معوقات تواجههم في التسجيل.



اصطحب الدمرداش فى جولته، طاهر صالح المدير التنفيذي للنادى ومحسن مكاوى مساعد المدير التنفيذي وأشرف البيجرمى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للاطمئنان على سلامة سير الجمعية العمومية العادية.



وبدأ التسجيل في كشوف التسجيل للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور، من تمام الساعة 9 صباحًا حتي الساعة 7 مساء، ويكون صحيحًا بحضور عشرة آلاف عضو من الذين لهم حق الحضور وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017م ولائحة النظام الأساسى بمقر النادى بمدينة نصر.







