رددت الأذان وأطلقت على نفسها "شهداء".. حكاية مغنية أيرلندية اعتنقت الإسلام

أعلنت المغنية الأيرلندية شينيد أكونيور التي تحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل اعتناقها للإسلام، وتغيير اسمها ليصبح شهداء دافيد.
وقالت "شهداء" على حسابها الشخصي بموقع تويتر " إن النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية هي اعتناق الإسلام.. جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذي يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية".
ونشرت المغنية الأيرلندية البالغة من العمر 51 عامًا صورة وهي ترتدي الحجاب، كما نشرت مقطع فيديو لها وهي تحاول ترديد الأذان، وعلقت على الفيديو قائلة " هذه هي محاولتي الأولى في الآذان، حدثت بعض الأخطاء بسبب العواطف التي سيطرت علي".
وطوال مشوارها الفني الذي بدأ قبل تسعينيات القرن الماضي عرفت المغنية الأيرلندية بمواقفها الجدلية، حيث انتقدت الكنيسة الكاثولوليكية منذ طفولتها بسبب عدم حمايتها للأطفال من الاعتداءات الجنسية، وفي عام 1992 مزقت أمام قناة أمريكية صورة للبابا يوحنا بولس الثاني.
وذاع صيت المغنية الأيرلندية في عام 1990 بأغنيتها الناجحة «ناثينج كومبيرز تو يو».
وتعاني "أكونيور" من مرض "فيبروميالجيا"منذ عام 2003 وهو مرضي يسبب الآم عضلية ينتج عنها اضطرابات نفسية.
وقد هددت المغنية الأيرلندية بالانتحار في وقت سابق، وكانت أبرز واقعة في ولاية شيكاغو الأمريكية حين هددت بالانتحار من فوق أحد جسور شيكاغو منذ عامين.
وعثرت عليها الشرطة الأمريكية بعد أيام من اختفائها وتهديداتها بالانتحار.
واختفت المعنية الأيرلندية من الساحة الفنية بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية، ويقال إنها اعتنقت مبادئ الحركة الراستفارية التي تضع الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي الأول في مرتبة مقدسة بوصفه أنه المسيح المذكور في الإنجيل.