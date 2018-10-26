رددت الأذان وأطلقت على نفسها "شهداء".. حكاية مغنية أيرلندية اعتنقت الإسلام

ونشرت المغنية الأيرلندية البالغة من العمر 51 عامًا صورة وهي ترتدي الحجاب، كما نشرت مقطع فيديو لها وهي تحاول ترديد

الأذان

، وعلقت على الفيديو قائلة " هذه هي محاولتي الأولى في الآذان، حدثت بعض الأخطاء بسبب العواطف التي سيطرت علي

".