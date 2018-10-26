وداعا للجراحة .. دراسات حديثة تكشف 3 حلول لعلاج العمود الفقرى

يحتفل العالم اليوم باليوم الدولى للعناية بالعمود الفقري لنشر الوعى بأهمية الحفاظ عليه من الأمراض، وأهم الطرق الحديثة لعلاجه حال الإصابة بالخلل فى العمود الفقرى.





وفى السنوات الأخيرة ظهرت الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية التي تناولت مسألة إمكانية علاج مشاكل العمود الفقرى دون الحاجة للجراحة نعرض أبرزها فى هذا التقرير:





علاج مغناطيسي





كشف أطباء في كلية إمبريال البريطانية في لندن عن‏ ‏علاج مغناطيسي يستخدم لأول مرة على المرضى المصابين بإصابات جزئية في عمودهم ‏ ‏الفقري، وأن المرضى يتم علاجهم بالطريقة المغناطيسية،‏ ‏وذلك عن طريق وضع المغناطيس الكهربائي في فروة الرأس ليحدث نبضات مغناطيسية في مخ ‏ ‏المصاب، ويفيد المرضى المصابين بإصابات جزئية في العمود ‏ ‏الفقري والتي تؤدي إلى فقدان سيطرتهم على الحركة والإحساس.‏ ‏





وقال الباحثون "ان العلاج المغناطيسي يعمل بنفس فاعلية العلاج ‏ ‏الطبيعي ولكن الفرق أن العلاج الطبيعي هو عبارة عن تكرار المجهود الجسدي بينما ‏العلاج الجديد ينشط الأعصاب ويقويها، ولذا فإن هذا الأسلوب يتجنب الآثار الجانبية التي تسببها الأدوية التي تؤثر على مناطق في الدماغ.





علاج سريع بالكهرباء





كشفت دراسة إيطالية بجامعة سابينزا في روما، عن علاج متطور يشفي من آلام الظهر لدى أكثر من ٨٠٪ من المصابين دون أي آثار جانبية.





ونقلت صحيفة "عن فريق الباحثين إن تأثير العلاج يظهر بعد ١٠ دقائق فقط، يتعرض خلالها المريض لطاقة كهربائية طفيفة على العمود الفقري".





وأوضحت الدراسة أن الألم وعدم الراحة اختفى لدى ٨١٪ من المصابين، الذين كانوا يعانون من أكثر من عام. كما تمكن ٩٠٪ من المصابين من تجنب الجراحة لتخفيف آلامهم بعد جلسة واحدة من العلاج.





وذكرت الدراسة أن العلاج يريح العضلات، مما يسمح بعودة الليونة بين الفقرات، وأكدوا أن النتائج كانت غير عادية، ونجح العلاج في تخفيف آلام المرضى واستأنفوا أنشطتهم العادية في غضون يوم واحد.





وقام الباحثون بفحص ٨٠ مريضا يعانون من آلام أسفل الظهر بسبب الانزلاق الغضروفي ولم يستجيبوا لممارسة الرياضة أو الدواء وتعرض المشاركون لنبضات الموجات الكهرومغناطيسية على أعصاب الظهر لمدة ١٠ دقائق. وبعد العلاج، اختفى الالتهاب والألم تماما لدى أكثر من ٨٠٪ من الحالات.





العلاج الطبيعى بديل قوى





وكشفت دراسة طبية ببريجهام الأمريكية أن العلاج الطبيعى وتمارين إعادة التأهيل التى يتم إجراؤها بواسطة المتخصصين قد تعادل فاعلية العمليات الجراحية من أجل التخلص من آلام أسفل الظهر.





وأشار الباحثون إلى أن العلاج الطبيعى له فاعلية رائعة فى تخفيف الآلام الناجمة عن ضيق القناة الشوكية فى الفقرات القطنية، والذى يعد المسبب الرئيسى لآلام أسفل الظهر بالنسبة لكبار السن، حيث يسبب أوجاعا حادة وشعورا بالوخز والتنميل فى الجزء الأسفل من الظهر.





أوضح الباحثون أن العمليات الجراحية المستخدمة لعلاج ضيق القناة الشوكية القطنية تتسبب فى حدوث مضاعفات وآثار جانبية كبيرة بنسبة 15%، لذا يعتقد الباحثون أن العلاج الطبيعى قد يعد خط العلاج الأول.











