في يومه العالمي.. 9 نصائح للعناية بالعمود الفقري أبرزها تجنب المذاكرة على السرير.. ودراسات حديثة تكشف 3 حلول لعلاجه تغنى عن الجراحة

العلاج الكهرومغناطيسى أسرع علاج للعمود الفقري

- المذاكرة على السرير تهدد الأطفال بمشاكل العمود الفقرى

- كمادات الماء الدافئ تخلصك من آلام العمود الفقرى



علاج مغناطيسي



كشف أطباء في كلية إمبريال البريطانية بلندن عن‏ ‏علاج مغناطيسي يستخدم لأول مرة على المرضى المصابين بإصابات جزئية في عمودهم ‏‏الفقري، وأن المرضى يتم علاجهم بالطريقة المغناطيسية ‏وذلك عن طريق وضع المغناطيس الكهربائي في فروة الرأس ليحدث نبضات مغناطيسية في مخ ‏ ‏المصاب، ويفيد المرضى المصابين بإصابات جزئية في العمود‏ ‏الفقري والتي تؤدي إلى فقدان سيطرتهم على الحركة والإحساس.‏ ‏



وقال الباحثون إن العلاج المغناطيسي يعمل بنفس فاعلية العلاج ‏الطبيعي، ولكن الفرق أن العلاج الطبيعي هو عبارة عن تكرار المجهود الجسدي بينما ‏العلاج الجديد ينشط الأعصاب ويقويها، ولذا فإن هذا الأسلوب يجنب الآثار التي تسببها الأدوية التي تؤثر على مناطق في الدماغ.



علاج سريع



كشفت دراسة إيطالية بجامعة سابينزا في روما، عن علاج متطور يشفي من آلام الظهر لدى أكثر من ٨٠٪ من المصابين دون أي آثار جانبية.



ونقلت صحيفة عن فريق الباحثين إن تأثير العلاج يظهر بعد ١٠ دقائق فقط، يتعرض خلالها المريض لطاقة كهربائية طفيفة على العمود الفقري.



وأوضحت الدراسة أن الألم وعدم الراحة اختفى لدى ٨١٪ من المصابين، الذين كانوا يعانون من أكثر من عام، كما تمكن ٩٠٪ من المصابين من تجنب الجراحة لتخفيف آلامهم بعد جلسة واحدة من العلاج.



وذكرت الدراسة أن العلاج يريح العضلات، مما يسمح بعودة الليونة بين الفقرات، وأكدوا أن النتائج كانت غير عادية، ونجح العلاج في تخفيف آلام المرضى واستأنفوا أنشطتهم العادية في غضون يوم واحد.



وفحص الباحثون ٨٠ مريضا يعانون من آلام أسفل الظهر بسبب الانزلاق الغضروفي ولم يستجيبوا لممارسة الرياضة أو الدواء وتعرض المشاركون لنبضات الموجات الكهرومغناطيسية على أعصاب الظهر لمدة ١٠ دقائق، وبعد العلاج، اختفى الالتهاب والألم تماما لدى أكثر من ٨٠٪ من الحالات.



العلاج الطبيعى بديل قوى



كشفت دراسة طبية ببريجهام الأمريكية أن العلاج الطبيعى وتمارين إعادة التأهيل التى يتم إجراؤها بواسطة المتخصصين قد تعادل فعالية العمليات الجراحية من أجل التخلص من آلام أسفل الظهر.



وأشار الباحثون إلى أن العلاج الطبيعى له فاعلية رائعة فى تخفيف الآلام الناجمة عن ضيق القناة الشوكية فى الفقرات القطنية، والذى يعد المسبب الرئيسى لآلام أسفل الظهر بالنسبة لكبار السن، حيث يسبب أوجاعا حادة وشعورا بالوخز والتنميل فى الجزء الأسفل من الظهر.



وأوضح الباحثون أن العمليات الجراحية المستخدمة لعلاج ضيق القناة الشوكية القطنية تتسبب فى حدوث مضاعفات وآثار جانبية كبيرة بنسبة 15%، لذا يعتقد الباحثون أن العلاج الطبيعى قد يعد خط العلاج الأول.



فيما كشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، عن بعض النصائح والإرشادات التى تساعدك فى العناية بصحة العمود الفقري وهي:



-أخذ قسط من الراحة بعد أداء الأعمال المكتبية.



- ممارسة بعض التمرينات الرياضية لمنطقة الظهر لترخية العضلات ومنع تشنجها، إضافة إلى الجلوس السليم.



- تدليك الظهر ببعض الزيوت كزيت الزيتون أو عمل جلسات تدليك عند المختصين.



-تجنب المذاكرة أو إنجاز العمل على السرير أو الأرض أو على كرسى وطاولة غير مريحين.



- النوم على وسادة منخفضة ومريحة.



-لا مانع من استخدام بعض المسكنات والمضادات الحيوية للمفاصل، أو في بعض الأحيان يوصى بحقن موضعي لمكان الألم للتخلص من التهابها بشكل نهائي.



-استخدام كمادات دافئة ووضعها خلف الرقبة، فهي تخفف الألم وتنشط الدورة الدموية في المكان المصاب.



-الاسترخاء في حوض الحمام لخمس عشرة دقيقة، فهذه الطريقة تعمل على الحدّ من الآلام وترفع من قدرة الفرد على الحركة، وتحضير حوض الاستحمام يكون بملئه بالماء، ثم يضاف للماء ملعقة صغيرة من كل من زيت الكافور وزيت الروزماري.



-أخذ قسط من الراحة أثناء قيادة السيارة أو العمل باستخدام جهاز الكومبيوتر، فيضع الإنسان رأسه إلى الخلف وفوق العمود الفقري لتخفيف الضغط على الرقبة، وأيضًا تخفيف الشد أثناء الضغط على الأسنان.

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للعناية بالعمود الفقري، وذلك بهدف نشر الوعى بأهمية الحفاظ عليه من الأمراض، فضلا عن عرض أهم الطرق الحديثة لعلاجه حال الإصابة بخلل فيه.وفى السنوات الأخيرة ظهرت الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية التى تناولت مسألة إمكانية علاج مشاكل العمود الفقرى بدون الحاجة للجراحة نعرض أبرزها فى هذا التقرير: