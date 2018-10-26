ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس اللبناني: عودة النازحين السوريين لا يجب أن ترتبط بتحقيق حل سياسي للأزمة السورية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:49 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده ومنذ اندلاع الحرب السورية، تقدم الرعاية الكاملة للنازحين السوريين، بما ألحق تداعيات سلبية على اقتصاد وأمن لبنان وبنيته الاجتماعية، مشددا على أن لبنان لا يمكنه أن ينتظر تحقيق الحل السياسي في سوريا لتتم عودة النازحين .

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم الجمعة، وفدا برلمانيا فرنسيا مشتركا من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين.

وأشار إلى أن لبنان يدعم اليوم مسيرة العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم، خاصة بعد توقف القتال في عدد كبير من المناطق السورية وتنظيم مصالحات على مختلف الأصعدة، مضيفا أن الغالبية العظمى من النازحين السوريين كانوا قد تركوا قسرا مناطق إقامتهم بسبب القتال الذي كان دائرا فيها، وأنه ومع توقف المواجهات العسكرية، يجب أن يعودوا إليها تباعا، لاسيما وأن من عادوا حتى الآن من لبنان إلى سوريا، لم يبلغوا عن أية مضايقات تعرضوا لها.

وأكد أن لبنان لا يمكن أن ينتظر الحلول السياسية للأزمة السورية لتتم عملية عودة النازحين، مشيرا إلى تجربة القضية الفلسطينية ومرور 70 سنة على النكبة ولجوء الفلسطينيين إلى عدد من الدول العربية ومن بينها لبنان، فيما لا يزال هؤلاء ينتظرون الحل السياسي للعودة وهو ما لم يتحقق بعد، مما يعزز المخاوف من توطينهم في الدول التي لجأوا إليها.

من ناحية أخرى، أعرب الرئيس اللبناني عن التزام بلاده بتوصيات مؤتمر "سيدر" الذي عقد لدعم الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان، بالتزامن مع تطبيق خطة النهوض الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتعزيز قطاعات الإنتاج في البلاد.

وشدد عون على أهمية العلاقات اللبنانية – الفرنسية، والحرص على تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات، منوها بالدور الذي تلعبه القوة الفرنسية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) في حفظ الأمن والاستقرار.

وأكد الرئيس عون للوفد البرلماني الفرنسي أن القرار اللبناني مستقل، وأن المجتمع الدولي يدرك هذا الأمر، لاسيما من خلال المواقف التي صدرت عن الدولة اللبنانية في المحافل الإقليمية والدولية، مضيفا: "ولن يقبل لبنان أي مساس بسيادته واستقلاله وقراره الحر، وكما نحترم استقلالية كل دولة، فإننا نريدها أن تحترم استقلاليتنا".

وأشار إلى أن لبنان وشعبه يريدان السلام والأمان، لافتا إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية، إضافة إلى اعتداءاتها ضد الفلسطينيين، على نحو يعرقل إيجاد حل عادل وشامل ودائم لأزمة الشرق الأوسط.
loading...

ترشيحاتنا

حقيقة انتقال كينو إلى الأهلى فى يناير

شاهد..صور الأطفال ضحايا السيول بالأردن

أميرة جمال لصدى البلد: رامي عباس أثر سلبيا على صلاح .. والإعلام لا يحطم اللاعبين.. ماسبيرو يفتقد الإمكانيات.. ..ورفضت ممارسة ابني لكرة القدم .. فيديو وصور

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد في كأس زايد

فيسبوك يحل مشكلات طلاب المدينة الجامعية بالأزهر.. صور

وزير الآثار يفتتح حديقة حيوان الوادي الجديد.. صور

قرار سعودي بتعيين الأمير بن سلمان رئيسا لـ مجلس المخاطر الوطنية

موقع إسرائيلي: نتنياهو ورئيس الموساد زارا سلطنة عمان سرًا.. صور

أحمد عمر هاشم: أدعو الله أن ينتقم من مروجي شائعة وفاتي.. فيديو

فتش عن العهدة.. تفاصيل ومفاجآت جديدة حول مذبحة مكتب بريد قليوب..النيابة تطالب بعمل جرد دقيق للملفات ولجنة الجرد تكشف قيمة العجز..التحريات:المنتحر طالب بزيادة الحراسة على مكتب البريد أكثر من مرة

سواريز عن رحيل رونالدو: ريال مدريد أكبر من أي لاعب

بسبب فسخ خطبتها.. فتاة تلقى نفسها من الطابق الثالث بالإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على سيارات خضار بلدنا بميدان رمسيس ..فيديووصور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ أمينة خليل

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

فيديو

مفتى القدس: مصر لها دور كبير في دعم شعب وقضية فلسطين.. فيديو
مفتى القدس: الممارسات الإسرائيلية ضد الإنسانية.. فيديو
وزيرة البيئة: نسعى لتوصيل فكرة التنوع البيولوجي للشباب من خلال الأنشطة
نصر سالم: قوات الدفاع الجوي أثبتت كفاءتها على مر العصور.. فيديو
شاهد..عمرو عبد الجليل ينفعل على المذيع أحمد الهوارى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟