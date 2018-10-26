مفتى القدس: الممارسات الإسرائيلية ضد الإنسانية.. فيديو

قال مفتى القدس وخطيب المسجد الاقصى، محمد حسين، إن اعتقال محافظ القدس خروج على القوانين وغير مستغرب من الاحتلال، لافتًا إلى أن الشعب المقدسى يتعرض للكثير من الممارسات الإسرائيلية .





وأضاف مفتى القدس، خلال حديثه فى لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أن الممارسات الإسرائيلية ضد الانسانية، مؤكدًا أن الاحتلال الصهيونى لا يميز بين الشخصية الاعتبارية والمسؤولية وبين أي مواطن آخر.





وأوضح أن الممارسات الإسرائيلية تسير بأمور عشوائية دون مراعاة الشأن العام، مفيدًا بانه لا يستغرب على الجانب الاسرائيلى ما تم عمله، مؤكدًا أن اعتقال محافظ القدس أمر مرفوض تمامًا ويهين الشعب المقدسى.